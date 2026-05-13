В Ростове общественники провели 14 рейдов против «серых возчиков»

За полгода в Ростове-на-Дону общественники провели 14 рейдов по выявлению нелегального вывоза мусора. Нарушители привлечены к ответственности, два мусоровоза отправлены на штрафстоянки. Об этом сообщает глава города Александр Скрябин.

«Еще 39 фактов незаконного выброса отходов на контейнерные площадки выявлены с помощью средств фотовидеофиксации. По этим случаям материалы переданы в полицию для принятия соответствующих мер», — сообщает господин Скрябин.

Глава города добавил, что администрация продолжает взаимодействие с участниками рынка вывоза ТКО, чтобы сделать этот процесс более доступным и удобным для клиентов.

Наталья Белоштейн