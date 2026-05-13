В Пулково сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В аэропорту Пулково Санкт-Петербурга сняли введенные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщает пресс-служба городской воздушной гавани.
Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов
Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ
«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов»,— говорится в сообщении пресс-службы аэропорта Пулково.
Ранее, как писал «Ъ Северо-Запад», аэропорт «Пулково» полностью закрыли. Утром 13 мая в воздушной гавани Санкт-Петербурга были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.