В Пулково сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

В аэропорту Пулково Санкт-Петербурга сняли введенные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщает пресс-служба городской воздушной гавани.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов»,— говорится в сообщении пресс-службы аэропорта Пулково.

Ранее, как писал «Ъ Северо-Запад», аэропорт «Пулково» полностью закрыли. Утром 13 мая в воздушной гавани Санкт-Петербурга были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Карина Дроздецкая