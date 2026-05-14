Телков Алексей Валентинович

Родился 24 октября 1981 года в Воронеже. Окончил кафедру радиоэлектроники и лазерной техники МГТУ им. Н. Э. Баумана в 2004 году. С февраля 2001 года по сентябрь 2002 года работал в НИИ радиоэлектроники и лазерной техники МГТУ им. Н. Э. Баумана.

В сентябре 2002 года был назначен начальником отдела поддержки корпоративного развития и интеграции ОАО «Вымпелком». С мая 2006 года по январь 2014 года занимал должность директора по техническим операциям Tele2.

С января 2014 года по январь 2015 года работал директором департамента инфраструктурных проектов Министерства связи и массовых коммуникаций России.

В 2015–2018 годах занимал позицию заместителя технического директора Tele2, в начале 2019 года был назначен на позицию заместителя гендиректора по технической инфраструктуре и информационным технологиям Tele2. В апреле 2023 года вступил в должность гендиректора Tele2.

В декабре 2024 года назначен на пост гендиректора АО «Корпорация "Галактика"».