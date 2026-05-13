В Кургане участника наркогруппировки осудили за попытку продать мефедрон

Курганский областной суд признал виновным участника группировки в покушении на незаконный сбыт наркотических средств (ч. 3. ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Его приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 100 тыс. руб., сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

Участника группировки вместе с сообщником силовики задержали с поличным в январе 2025 года. Во время операции сотрудники УФСБ нашли тайник с мефедроном сухой массой 1 кг. Как установили в ведомстве, подельники купили его в интернет-магазине и собирались расфасовать наркотическое вещество, чтобы потом продавать на территории региона.

Приговор в отношении первого соучастника вступил в законную силу. Его сообщник заключил военный контракт и уехал на СВО.

Виталина Ярховска