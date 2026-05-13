Средняя цена подержанного авто в Ростовской области выросла на 3,2%

В Ростовской области в апреле 2026 года средняя цена подержанного автомобиля увеличилась на 3,2% относительно предыдущего месяца и достигла 1,68 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба «Авто.ру».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как отмечается в исследовании, в апреле на вторичном рынке региона впервые с ноября прошлого года был зафиксирован рост предложения со стороны дилеров на 8%. При этом общее количество активных объявлений по сравнению с мартом возросло лишь на 1%. Несмотря на изменение структуры предложения, средняя стоимость подержанной машины не старше 15 лет почти не изменилась месяц к месяцу. Для отечественных марок этот показатель составил 729 тыс. руб. (–0,6%), для китайских — остался на уровне 2,26 млн руб., а для остальных иномарок — 2,42 млн руб. (+1,2%).

В список моделей, которые за месяц подешевели наиболее заметно, вошли: Geely Emgrand (–8,4%, до 1,73 млн руб.), Land Rover Range Rover (–8,1%, до 6,81 млн руб.), Nissan Teana (–8,1%, до 1,4 млн руб.), Lifan Smily (–7,7%, до 265 тыс. руб.) и УАЗ Patriot (–4,9%, до 775 тыс. руб.).

Константин Соловьев