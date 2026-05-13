С «Арзамасского водоканала» взыскали 16 млн рублей за негативное воздействие

Арбитражный суд Нижегородской области принял решение взыскать с ООО «Арзамасский водоканал» более 16 млн руб. задолженности по плате за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) и пени. Об этом сообщили в Росприроднадзоре.

По данным надзорного ведомства, в 2022/23 годах предприятие вносили в декларации о плате за НВОС данные о размещении и хранении нескольких видов отходов. При этом плата за них не была внесена в бюджет.

Плату за НВОС по итогам 2023 года «Арзамасский водоканал» перечислил только после обращения Росприроднадзора в суд. Задолженность за 2022 год добровольно предприятием так и не была погашена.

Сейчас суд рассмотрел обращение Росприроднадзора и постановил взыскать с «Арзамасского водоканала» всю сумму задолженности по плате за НВОС за 2022 год (более 10,3 млн руб.) и пени за несвоевременное внесение платы за 2022/23 годы в размере более 6 млн руб.

