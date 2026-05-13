Уголовное дело о растрате в профсоюзе Калининградской области дошло до суда

Уголовное дело по статье о растрате (ч. 3 ст. 160 УК РФ) в профсоюзе работников почтовой связи Калининградской области дошло до суда. Обвиняется сотрудница организации, которая, по версии следствия, приобрела за счет средств компании дорогостоящие абонементы в спортклуб. Об этом сообщается на официальном сайте региональной прокуратуры.

Обвиняемая незаконно приобрела за счет средств профсоюза дорогостоящие абонементы в спортивный клуб для своих знакомых работников

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии следствия, в 2020-2021 гг. обвиняемая незаконно приобрела за счет средств профсоюза дорогостоящие абонементы в спортивный клуб для своих знакомых работников УФПС Калининградской области и членов их семей. При этом эти лица не являлись членами профсоюза и не имели права на участие в оздоровительных мероприятиях за его счет. Общий ущерб причинен на сумму 390 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд города Калининграда для рассмотрения по существу.

Карина Дроздецкая

