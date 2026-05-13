Потребление вина в мире упало до минимума с 1957 года

Мировое потребление вина в 2025 году упало до самого низкого уровня с 1957 года, следует из ежегодного отчета Международной организации виноградарства и виноделия (OIV). По сравнению с 2024 годом показатель снизился на 2,7%, до 208 млн гектолитров, по сравнению с 2018 годом — на 14%.

В Испании потребление вина снизилось с 2024 года на 5,2%, Великобритании — на 2,4%, Швейцарии — на 3,6%, Аргентине — на 2,6%, Канаде — на 3,0%. Отрицательные рекорды поставили Нидерланды, где потребление сократилось на 12.7%, и Китай — на 13%. Больше вина стали пить в Румынии (11,0%), Австрии (6,0%), Португалии (5,6%), Японии (6,8%). В Бразилии ожидается исторический рост на 41,9%. В России зарегистрировали сокращение употребления вина на 5,5%, до 8 млн гектолитров. В США, крупнейшем мировом рынке, потребление вина сократится по прогнозам на 4,3% до 31,9 млн гектолитров.

OIV объясняет спад сочетанием экономических трудностей и изменений в потребительских привычках: инфляция, снижение покупательной способности, рост цен на бутылки и снижение потребления алкоголя среди молодого поколения.

Согласно отчету, продолжают сокращаться площади обрабатываемых виноградников, в то время как объемы экспорта находятся на самом низком уровне за пятнадцать лет. За последние 25 лет исчезло 10% мировых виноградников, несмотря на появление новых стран-производителей вина. Тенденция началась в начале 2000-х годов и значительно ускорилась с 2020 года. По итогам 2025 года общая площадь виноградников в мире сократилась на 0,8%, до 7 млн гектаров. В целом по Евросоюзу сокращение в прошлом году составило 1,6%, а во Франции — 4,4%. Пока что Франция с 740 тыс. га виноградников остается второй по величине страной в мире после Испании (915 тыс. га), за ней следуют Китай (733 тыс. га) и Италия (726 тыс. га).

Екатерина Наумова