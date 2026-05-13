Суд подтвердил сговор 12 подрядчиков на челябинских торгах по капремонту

Арбитражный суд Уральского округа оставил в силе решение челябинского УФАС РФ о признании 12 компаний участниками картельного сговора при закупках по капремонту. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного органа.

Заказчиком всех 23 закупок являлся региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области. Как установило ведомство, в 2021-2023 годах компании участвовали в торгах, не конкурируя друг с другом. В итоге контракт заключался по цене, приближенной к начальной. Иногда победитель закупки делал одного из конкурентов своим субподрядчиком. В сговоре участвовали ООО «Южуралэнергосталь», строительная компания «Авангард-плюс», производственно-коммерческая фирма «СтройСити плюс», ООО «Универсал», «Стройлидер», строительная компания «Лига», ООО «РСУ», «Жилищный Сервис», «ПК Уралпроект», «СК Уралпроект», «Тема», «Стройконтинент». Сумма начальных цен всех закупок превышала 175 млн руб.

Антимонопольный орган признал компании нарушившими закон о защите конкуренции в октябре 2024 года и оштрафовал их на сумму 13,6 млн руб. На данный момент организации оплачивают штрафы в федеральный бюджет. Подрядчики пытались оспорить решение ведомства в Арбитражном суде Челябинской области и в Восемнадцатом арбитражном апелляционном суде. Но и первая, и вторая инстанция отказала в удовлетворении требований.

Виталина Ярховска