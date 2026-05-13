В Австралии отказались от строительства Trump Tower из-за «токсичности бренда»

Австралийский девелопер Altus Property Group отказался от планов строительства 91-этажного небоскреба Trump Tower на популярном курорте Голд-Кост на юго-востоке страны, передает телеканал ABC. Свое решение в Altus Property объяснили «токсичностью бренда Trump, вызванной войной в Иране и тому подобным».

Здание Trump Tower в Нью-Йорке

Фото: Craig Ruttle / AP Здание Trump Tower в Нью-Йорке

Соглашение о строительстве в феврале текущего года заключили исполнительный вице-президент The Trump Organisation Эрик Трамп и глава Altus Property Group Дэвид Янг. 335-метровое здание должно было стать самым высоким в Австралии. По словам Дэвида Янга, компания не отказывается от планов строительства небоскреба на выделенном участке, однако намерена сделать это с другим партнером.

«Спустя месяцы переговоров и одних пустых обещаний за другими Altus Property не смогла выполнить самые простые финансовые обязательства в рамках соглашения»,— заявили в Trump Organisation в ответ на решение австралийской стороны. По их мнению, «попытки господина Янга винить некие мировые события в расторжении нами соглашения это уловка с целью отвлечения внимания от его собственных ошибок и недоработок».

Ранее запущенная в Австралии петиция с протестом против строительства Trump Tower собрала уже более 120 тыс. подписей. Петиция за строительство — 3,5 тыс. подписей. Небоскребы Trump Tower — как офисные центры, так и отели — есть в ряде стран мира: несколько в США, а также в Турции, Азербайджане и на Филиппинах.

Алена Миклашевская