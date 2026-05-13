Александр Беглов заявил, что в Петербурге появится полигон для дронов

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе ежегодного отчета перед Законодательным собранием сообщил о планах создать в городе две посадочные площадки и полигон для беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, он подвел итоги 2025 года: инвестиции в автопром выросли вдвое, объем отгрузки автомобилей достиг 74 млрд рублей, а фармкомпании направили на развитие почти 19 млрд рублей и открыли два новых крупных производства, передает корреспондент «Ъ Северо-Запад».

В городе также создадут две посадочные площадки

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В городе также создадут две посадочные площадки

«Объем отгрузки авто за год составил 74 миллиарда рублей, что на 24 процента больше чем в 2025 году. Мы перезапускаем третью производственную площадку в Шушарах, начали выпуск грузовиков БАЗ»,— отчитался губернатор.

Создание инфраструктуры для дронов станет частью развития беспилотных технологий в регионе.

