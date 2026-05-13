«МегаФон»: Свердловская область вошла в топ-5 самых путешествующих регионов РФ
Жители Свердловской области вошли в пятерку самых активных путешественников России в период майских праздников, согласно данным роуминга оператора «МегаФон». За этот период свердловчане посетили 110 стран, при этом значительно расширив географию поездок за пределы привычных маршрутов.
Наибольший рост спроса зафиксирован в странах Южной Америки: число поездок в Бразилию выросло в три раза, также популярными были Перу и Эквадор. Похожая динамика наблюдается в Азии: число поездок в Монголию, Бангладеш и Сингапур увеличилось более чем в два раза.
В направлении Ближнего Востока безусловным лидером стала Саудовская Аравия с ростом спроса на 64%, что аналитики связывают с развитием местной туристической инфраструктуры и появлением новых турмаршрутов. В Африке положительная динамика отмечена в ЮАР (рост в четыре раза), Тунисе (в два раза) и на Сейшельских островах (+83%). Среди европейских стран жители региона чаще всего выбирали Черногорию (+143%), Хорватию (+133%) и Болгарию (+113%).
В целом, высокая активность в поездках за границу также была зафиксирована у жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, а также у жителей Самарской, Ростовской, Нижегородской областей, Краснодарского края, Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) и Башкортостана.