В Чувашии жителя Москвы осудили на 12 лет за госизмену

Верховный суд Чувашии вынес приговор 28-летнему жителю Москвы по делу о государственной измене. Об этом сообщает Interfax.

Ему назначили 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф 100 тыс. руб.

По данным следствия, в период с июля по декабрь 2022 года он переводил средства на криптовалютные кошельки, которые, как установлено судом, использовались для финансирования военизированных формирований.

Подсудимому вынесли приговор по ст. 275 УК РФ, он признал вину.

