В Ставропольском крае продлили дистант в школах и вузах из-за непогоды

Школы, учреждения профобразования и вузы Ставропольского края продолжат работать в дистанционном режиме еще два дня — 14 и 15 мая, сообщил губернатор Владимир Владимиров в Telegram-канале. В детских садах региона введено свободное посещение.

Решение принято из-за «оперативной обстановки», пояснил господин Владимиров. Сегодня в Ставропольском крае ожидаются грозы, градобои и шквалистый ветер. Возрос риск чрезвычайных ситуаций. В регионе действует режим повышенной готовности.