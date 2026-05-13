В природном парке под Волгоградом сдают в аренду лес за 730 тысяч рублей

Облкомприроды Волгоградской области ищет арендаторов на пять лесных участков в природном парке «Волго-Ахтубинская пойма». Земля предназначена для рекреационной деятельности. Общая площадь выставленного на торги лесного массива в Среднеахтубинском районе — 8,6 га. Заявки принимаются до 10 июня 2026 года.

Фото: t.me / busargin_r

Самый дорогой участок — около 486 тыс. руб. за право аренды — расположен в хуторе Бурковском. Площадь участка — 57 тыс. кв. м. Остальные участки, предоставляемые в аренду на 49 лет, находятся в Краснослободске и поселке Рыбачьем. Начальная цена годовой аренды за все пять участков — около 730 тыс. руб.

Предоставляемая земля предназначена для выполнения работ и оказания услуг в сфере туризма, физической культуры и спорта, организации отдыха и укрепления здоровья граждан. Из-за охранного статуса на этой территории запрещено возводить капитальные строения, охотиться, заниматься сельским хозяйством, добывать полезные ископаемые и использовать токсичные вещества. Кроме этого, нельзя мусорить, портить почву и перекрывать доступ на территорию. Арендатор обязан убирать сухую траву, следить за пожарной безопасностью и проводить санитарные работы.

Марина Окорокова