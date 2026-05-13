Посещаемость кинотеатров в майские праздники в Прикамье упала на 42%

Пермские кинотеатры за минувшие майские праздники посетило около 70 тыс. зрителей. Это на 42% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщает «Рифей-Пермь» со ссылкой на ЕАИС Фонда кино.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Так, совокупные кассовые сборы за два праздничных периода в мае (с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 11 мая) снизились до 16,6 млн руб. При этом в майский уик-энд в 2025 году пермские кинотеатры заработали 28 млн руб.

Первое место по итогам проката с 1 по 11 мая 2026 года заняла военная драма «Ангелы Ладоги», заработавшая 3 млн руб. В тройку лидеров также вошли драма «Коммерсант» и «Семь верст до рассвета».