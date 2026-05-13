В Уфе с начала года собаки покусали 120 человек

С 6 по 12 мая в Уфе поступило 27 обращений по бездомным собакам, отловлено 129 животных, зафиксировано три случая укусов, сообщил на оперативном совещании в мэрии руководитель управления гражданской защиты города Руслан Шайдуллин.

С начала года жители Уфы 1,09 тыс. пожаловались на бродячих собак. Это на 110 больше, чем за тот же период 2025 года (976 обращений). Отловлено 1,91 тыс. животных (в 2025 году — 1,16 тыс.), отметил он.

За это время собаки покусали 120 человек, в том числе 26 детей, отчитался Руслан Шайдуллин. В прошлом году за аналогичный период сообщили о трех укусах, включая одного ребенка. Судя по таблице, представленной главой УГЗ, больше всего случаев нападения бездомных собак было в Орджоникидзевском (41) и Калининском (30), а также Октябрьском и Советском районах (по 12).

Майя Иванова