Больше половины петербуржцев регулярно занимаются спортом

В Санкт-Петербурге доля жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, достигла 66%. За прошлый год к активному образу жизни присоединились еще 190 тыс. человек. Обеспеченность горожан спортивной инфраструктурой превысила 70%, в городе насчитывается почти 10,5 тыс. спортивных объектов, передает корреспондент «Ъ Северо-Запад» с ежегодного отчета Александра Беглова о работе правительства города.

В 2025 году новый спортивный объект появился у школы-интерната «Олимпийский резерв» в Курортном районе. Еще девять объектов были построены за счет средств инвесторов. В начале 2026 года на канале Грибоедова открылся многофункциональный спортивный комплекс с гребным бассейном, где сейчас тренируются школьники, профессиональные спортсмены и ветераны СВО.

Кирилл Конторщиков