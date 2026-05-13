Челябинский троллейбус начал обкатку в Симферополе

Троллейбус «Синара-6254», собранный в Челябинске, начинает тестовую эксплуатацию в Симферополе. Испытания продлятся около трех месяцев, сообщает пресс-служба государственного унитарного предприятия «Крымтроллейбус».

Модель имеет запас автономного хода до 40 км, увеличенный салон вместимостью до 90 пассажиров и анатомические сиденья с антивандальным покрытием. Транспорт оснащен системой навигации, функцией книлинга для наклона вбок и гидроусилителем в системе рулевого управления. Дизайн модельного ряда выражен контрастным кантом спереди и сзади, что создает «улыбку».

«Синара-6254» успешно прошла эксплуатацию в Калуге, Туле, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Саранске, Волгодонске и Оренбурге. Производятся троллейбусы на Челябинском заводе городского электротранспорта компании «Синара — городские машины».

