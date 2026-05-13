Владимир Путин подписал указ о назначении судей в Свердловской области

Президент РФ Владимир Путин 12 мая подписал указ о назначении судей федеральных судов. Документ затронул и Свердловскую область, сообщили в пресс-службе судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Согласно указу, бывший заместитель председателя Свердловского областного суда Борис Романов назначен председателем Ярославского областного суда. Его коллега, судья Оксана Кориновская, получила должность заместителя председателя Пермского краевого суда.

Председателем Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга назначен Александр Сахарных.

Тем же указом судьями Свердловского областного суда назначены Юрий Большаков, Елена Емашова, Анастасия Кузнецова, Виктория Рокало и Никита Шатуленко.

Все вышеперечисленные судьи назначены на шестилетний срок полномочий.

Полина Бабинцева