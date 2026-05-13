Объем рекламного рынка в Перми сократился на 11%

В 2025 года объем рекламных бюджетов в Перми составил 3,3 млрд руб. Этот показатель на 11% меньше, чем годом ранее. Из них 2 млрд руб. пришлось на интернет-ресурсы, 520 млн руб.— на наружную рекламу, видео — 580 млн руб., радио — 210 млн руб. Такие данные приводит Совет экспертов Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР).

В целом, по данным аналитиков, суммарный объем регионального рекламного рынка России (без учета объемов московского регионального рынка) по всем основным сегментам в 2025 году превысил 125 млрд руб., что больше объема предыдущего, 2024 года всего на 1%. По мнению АКАР, причиной снижения темпов роста российского рекламного рынка по сравнению с предыдущим годом стало «резкое замедление общеэкономической динамики в стране».

