В Казани по итогам прошлого года зафиксировали снижение объема рекламного рынка на 8% — до 6,82 млрд руб. Об этом сообщает РБК Татарстан со ссылкой на Ассоциацию коммуникационных агентств России.

Рекламный рынок Казани сократился на 8% в 2025 году

Рекламный рынок Казани сократился на 8% в 2025 году

Более половины рынка в городе приходится на интернет-сервисы — 3,7 млрд руб. Объем наружной рекламы составил 2 млрд руб., видеорекламы — 920 млн руб., радиорекламы — 200 млн руб.

Несмотря на снижение, Казань заняла 4-е место среди региональных рекламных рынков России. В тройку лидеров вошли Санкт-Петербург, Екатеринбург и Краснодар.

Эксперты отмечают, что региональные рынки в целом сталкиваются со снижением или стагнацией рекламных бюджетов на фоне экономических и технологических ограничений.

