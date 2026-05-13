Правительство Петербурга поддерживает строительство двух новых башен Газпрома

Смольный поддерживает строительство двух новых небоскребов «Лахта центр 2» и «Лахта центр 3», заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время отчета перед городским парламентом.

По мнению губернатора, две башни внесут в развитие города «определенный элемент», не нарушая законов и правил

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ По мнению губернатора, две башни внесут в развитие города «определенный элемент», не нарушая законов и правил

«Когда мы с вами на кораблике по Неве идем, мы видим имперский город. Дальше мы видим советский город. Когда приближаемся к заливу, видим Петербург XXI века: Лахта-центр, стадион, вантовый мост. Строительство, не буду лукавить, двух этих башен правительство города поддерживает. Это отвечает нашей логике развития города как мегаполиса XXI века. Надо не забывать, что кроме рабочих мест, это еще и налоговые поступления в бюджет. Это серьезный вклад в экономику города»,— заявил с трибуны парламента Александр Беглов. По мнению губернатора, две башни внесут в развитие города «определенный элемент», не нарушая законов и правил. Александр Беглов отметил, что территорию Лахты и дальше планируют развивать как современный мегаполис.

Вопрос о строительстве новых башен задала руководитель фракции «Яблоко» Ольга Штанникова. По ее словам, фракция отправляла два запроса правительству города и получила на них разные ответы. Согласно ответу вице-губернатора Наталии Чечиной, оценка влияния небоскребов на охраняемые исторические панорамы проводилась по 3D-моделям. В письме от вице-губернатора Николая Линченко говорится, что высотные параметры вообще не проводили.

Конкретный ответ на вопрос, на каких документах был сделан вывод, что новые небоскребы не нарушают сохранность исторических панорам Петербурга. Александр Беглов пообещал ответить письменно.

Неделю назад Смольный утвердил проект планировки территории для строительства «Лахта Центр — 2» и «Лахта Центр — 3». Согласно проекту, высота башни «Лахта-2» составит 710 метров, а общая площадь — 411,6 тысячи квадратных метров. «Лахта-3» будет достигать 570 метров при площади 322,5 тысячи квадратных метров. Ранее сообщалось, что старт строительства намечен на 2026 год, а завершение работ — на 2033-й.

Надежда Ярмула