Экс-начальнику колонии-поселения изменили формулировку увольнения

Нытвенский суд обязал изменить формулировку увольнения бывшего начальника колонии-поселения №39 ГУФСИН по Пермскому краю Михаила Репетухи со «в связи с нарушением условий контракта» на «в связи с утратой доверия». Об этом сообщает «РБК-Пермь». Ранее с иском в суд об изменении формулировки увольнения обратилась прокуратура.

Начальник колонии-поселения №39 Михаил Репетуха и его бывший заместитель были задержаны 1 августа 2025 года. По версии следствия, Михаил Репетуха и его заместитель в конце лета 2024 года заключили госконтракт с одним из бизнесменов на перевозку картофеля из колонии-поселения в другие учреждения ГУФСИН. При этом они неправомерно отклонили заявки иных участников аукциона. Перевозка картофеля была организована средствами колонии-поселения, а деньги в сумме более 580 тыс. руб. были перечислены на счет индивидуального предпринимателя за якобы оказанные последним автотранспортные услуги.

По выявленным фактам СУ СКР по Пермскому краю было возбуждено уголовное дело по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий, из корыстной заинтересованности). В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Процесс по делу начнется 14 мая в Нытвенском суде.