Деньги со Стивом Джобсом раскупили за рекордные 11 минут. Коллекционный доллар с изображением сооснователя Apple выпустил монетный двор США в рамках программы American Innovation. Согласно ей, начиная с 2018 года, каждый из 50 штатов, пять организованных территорий и округ Колумбия получают свою монету с символом инновации. Когда очередь дошла до Калифорнии, выбор пал на Стива Джобса.

Он изображен на одной из сторон монеты сидящем на фоне дубовых холмов Северной Калифорнии. Сверху фраза «Something Wonderful». На реверсе — традиционная Статуя Свободы с надписью «In God We Trust», на гурте — год чеканки, знак монетного двора и латинское выражение «E Pluribus Unum» («Из многих — одно»).

Всего в тираж поступило чуть больше 18 тыс. рулонов по 25 монет за $61 и 7,8 тыс. мешков по 100 монет за $154,5. Но приобрести можно было не больше 10 единиц на домохозяйство. Торги, как я уже отметил, закончились через 11 минут, что довольно быстро. Для сравнения: предыдущий рекорд среди выпусков того же Монетного двора продержался больше 10 лет. Тогда тираж с изображением президента Эйзенхауэра был распродан за 14 минут.

Аукционный потенциал всего, что связано со Стивом Джобсом и ранней историей компании Apple, довольно крепкий. Это не раз подтверждалось на практике. К примеру, визитная карточка основателя Apple 1983 года ушла с молотка за сумму свыше $180 тыс. Чек Apple Computer Co. с подписями Джобса, Возняка и Уэйна — почти за $88 тысяч. Компьютер Apple-1 из офиса Джобса выкупили больше чем за $315 тыс. Так что многие из монет номиналом $1 с изображением основателя «яблочной» компании, купленные минимум за $1,5 каждая, скорее всего, вскоре окажутся на торговых онлайн площадках совсем с другим ценником.

Александр Леви