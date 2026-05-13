Турция сняла запрет на прямую торговлю с Арменией

Турция объявила о завершении бюрократической подготовки к началу прямой торговли с Арменией. Этот шаг — часть процесса нормализации отношений между странами и развития экономических, торгово-деловых связей.

«Благодаря новому постановлению теперь можно указывать конечный пункт назначения или происхождения товаров, следующих из Турции в третью страну, а затем в Армению, или следующих из Армении тем же маршрутом, как ‘’Армения/Турция''»,— говорится в сообщении турецкого МИДа.

Пресс-секретарь армянского МИДа Ани Бадалян заявила, что Армения приветствует снятие Турцией запрета на торговлю. «Это решение имеет важное значение с точки зрения расширения торгово-деловых связей между двумя странами, содействия экономической взаимосвязи в регионе и обеспечения мира и процветания»,— написала она в Facebook (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta).

Между странами никогда не было дипломатических отношений, а в 1993 году, во время первой карабахской войны, турецкая сторона закрыла сухопутную границу с Арменией. В связи с этим действовал запрет на прямую торговлю, а товары из Турции ввозили в Армению через третьи страны. С 2022 года стороны ведут переговоры о нормализации отношений и в том числе — об открытии границы.

Лусине Баласян