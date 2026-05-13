Казань готовится подписать соглашения о побратимстве с городами Шираз (Иран) и Газиантеп (Турция). Об этом сообщил мэр города Ильсур Метшин на полях форума «Россия — Исламский мир: КазаньФорум».

Казань станет городом-побратимом Шираза и Газиантепа

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ Казань станет городом-побратимом Шираза и Газиантепа

По его словам, соглашения с Ширазом и Газиантепом находятся в высокой степени проработки и могут быть подписаны в ближайшее время в зависимости от внешнеполитической ситуации.

Анна Кайдалова