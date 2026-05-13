На создание школы креативных индустрий в Арзамасе направят 75 млн рублей

В Арзамасе на базе Детской художественной школы имени А.В. Ступина планируется открыть школу креативных индустрий. По словам министра культуры Нижегородской области Натальи Сухановой, на ее создание планируется направить в общей сложности 75 млн руб.

После ремонта помещений и оснащения оборудованием в школе смогут заниматься более 200 человек. Дети и подростки от 12 до 17 лет смогут учиться по шести направлениям: звукорежиссура, современная электронная музыка, фото- и видеопроизводство, анимация и 3D-графика, дизайн и интерактивные цифровые технологии.

Открытие школы запланировано на 2027 год.

По данным областного правительства, первую школу креативных индустрий открыли в Нижнем Новгороде в 2023 году. В 2026 году еще одна такая школа должна открыться на базе хорового колледжа имени Л.К. Сивухина.

