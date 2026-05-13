Суд отправил под домашний арест директора бюджетного учреждения Омской области

Директора бюджетного учреждения Омской области «Управление заказчика по строительству транспортных и гидротехнических сооружений» Александра Тарана, в отношении которого возбуждено уголовное дело о взяточничестве (ч. 5 ст. 290 УК РФ), суд поместил под домашний арест. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона, добавив, что следствие ходатайствовало о заключении обвиняемого под стражу.

В материалах следствия указывается, что обвиняемый обратился к предпринимателю с просьбой оказать содействие в замене личного автомобиля, предложив передать ему Toyota Camry. Коммерсант ответил согласием, поскольку его фирма сотрудничала с бюджетным учреждением в рамках госконтракта. Кроме того, по версии следствия, обвиняемый получил от того же бизнесмена еще 300 тыс. руб.

Илья Николаев