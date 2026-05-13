АПРИ и «Домиленд» оцифруют сервис в жилых комплексах застройщика

«Домиленд» и ПАО АПРИ подписали соглашение о стратегическом партнерстве.

Девелопер АПРИ и proptech-платформа (платформа цифровых сервисов для жителей) «Домиленд» договорились о внедрении цифровых сервисов для жителей и управляющих компаний в проекты девелопера. Партнерство позволит жителям всех ЖК застройщика управлять сервисами УК через приложение, а управляющим организациям — автоматизировать процессы и повысить эффективность работы. Объем жилого фонда, куда АПРИ внедрит «Домиленд», на первом этапе составляет около 10 тыс. квартир, а до конца июня этого года вырастет до 30 тыс.

Первыми к платформе подключаются ЖК «Твоя Привилегия» и ЖК «Грани» в Челябинске. Параллельно идет подготовка ЖК «Притяжение». В ЖК «Твоя Привилегия Екатеринбург» на старте внедряется универсальный сервис для работы управляющих организаций с обращениями жителей — цифровая аварийно-диспетчерская служба. Это позволит жителям и сотрудникам УК отслеживать статус заявки в реальном времени и контролировать сроки выполнения. Остальные сервисы подключаются по мере ввода объектов.

Жители смогут управлять всеми услугами УК через единое приложение: оплачивать счета за ЖКУ, передавать показания счетчиков, оставлять заявки в управляющую компанию, заказывать пропуска для гостей и курьеров, просматривать камеры видеонаблюдения на территории. Цифровые сервисы будут доступны и для покупателей, ожидающих завершения строительства и передачи объектов: они смогут получать уведомления от девелопера, проводить приемку квартиры и следить за ходом строительства.

Управляющая компания будет работать с обращениями жителей в едином интерфейсе — это поможет повысить качество сервиса и оптимизировать нагрузку на сотрудников УК.

Масштабирование платформы во всех действующих и строящихся ЖК АПРИ планируется в течение года.

«Комфорт в жилом комплексе начинается с планировки квартиры и инфраструктуры, а продолжается в том, как решается бытовой вопрос: оплатить ЖКУ, вызвать мастера, заказать пропуск. Раньше это были звонки, бумажки и очереди в УК. Сейчас — приложение в телефоне. С „Домиленд“ мы выстраиваем единый стандарт качества в наших проектах — от приемки квартиры до повседневных заявок», — отметил генеральный директор АПРИ Павел Крутолапов.

«Сегодня цифровая среда становится неотъемлемой частью самого продукта девелопера наравне с архитектурой и локацией. Для застройщика это возможность масштабировать единый стандарт сервиса на весь портфель проектов, а для УК — переход к новой модели управления, основанной на данных. В результате жители получают качественно иной уровень комфорта и взаимодействия с домом, что напрямую отражается на их удовлетворенности и доверии», — подчеркнул директор по развитию proptech-платформы «Домиленд» Радик Нигматуллин.

