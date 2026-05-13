«Спецстроймонтаж» построит коллектор для Ключ-Камышенского микрорайона

Конкурс на строительство канализационного коллектора для Ключ-Камышенского микрорайона Новосибирска выиграло алтайское ООО СМУ «Спецстроймонтаж». Стоимость контракта составила 536,6 млн руб. при начальной цене 662,5 млн руб., указано на портале госзакупок. Всего на участие в аукционе поступили две заявки.

Заказчиком выступает МУП Новосибирска «Горводоканал». Подрядчику предстоит до 20 сентября 2027 года выполнить строительно-монтажные работы по возведению коллектора, смотровых колодцев, вентиляционных камер и сооружений, а также прокладку инженерных сетей. Проектом также предусмотрены переключение абонентов и благоустройство территории.

Строительство коллектора в Ключ-Камышенском микрорайоне обеспечит перспективное подключение площадок застройки правобережной части города и территорий муниципальных образований, прилегающих к восточной границе города, комментировали ранее в правительстве региона.

ООО СМУ «Спецстроймонтаж» зарегистрировано в Барнауле в 2013 году в сфере строительства жилых и нежилых зданий. Компания принадлежит Оксане Каргатьевой. По данным Rusprofile, в 2025 году выручка общества составила 170 млн руб., чистая прибыль — 1,6 млн руб. С предприятием заключено 42 контракта на общую сумму 1,3 млрд руб.

Лолита Белова