В Черноземье 15 мая ожидается теплая и дождливая погода, до +24°C

В пятницу, 15 мая, жителей Черноземья ожидает теплая и пасмурная погода. Возможны осадки в виде дождя. Температура будет варьироваться от +12°C до +22°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит +14°C, днем потеплеет до +19°C, вечером столбик термометра опустится до +17°C и ночью будет +12°C. Ветер до 4 м/с.

В Воронеже утром будет +16°C, днем температура поднимется до +22°C, вечером она составит +20°C, а ночью опустится до +15°C. Ветер до 3 м/с.

В Курске утром температура составит +14°C, днем повысится до +18°C, вечером будет +16°C, а ночью понизится до +12°C. Ветер до 4 м/с.

В Липецке утром температура воздуха составит +17°C, днем — +23°C, вечером также будет +20°C, а ночью опустится до +14°C. Ветер до 4 м/с.

В Орле утром температура воздуха составит +15°C, днем поднимется до +19°C, вечером также будет +17°C, а ночью опустится до +12°C. Ветер до 5 м/с.

В Тамбове утром ожидается +19°C, днем — также +24°C, вечером будет +22°C и ночью — +15°C. Ветер до 3 м/с.

Алина Морозова