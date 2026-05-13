Башкирия получит 900 млн рублей на расселение аварийного жилья

Башкирии одобрили 899,9 млн руб. финансирования из федерального бюджета на реализацию третьего этапа расселения аварийного жилья в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба правительства республики.

По словам исполняющего обязанности министра строительства и архитектуры региона Артема Ковшова, в рамках третьего этапа в 2026-2027 годы планируется расселить 31 многоквартирный дом площадью 13,2 тыс. кв. м. Новое жилье получат 810 человек в 11 районах: Бакалинском, Белебеевском, Белорецком, Благовещенском, Бирском, Дюртюлинском, Ишимбайском, Краснокамском, Учалинском, Чишминском, а также в Нефтекамске.

В ближайшее время с муниципалитетами заключат соглашения о предоставлении субсидии на переселение граждан из аварийного жилищного фонда. Затем муниципалитеты могут проводить торги на приобретение жилья.

В марте этого года внесены изменения, по которым в Адресную программу республики по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2024—2030 годы вошли 489 многоквартирных домов площадью 183 тыс. кв. м из 37 муниципальных районов и городов. Из них обеспечены финансированием этапы 2024, 2025, 2026 и 2027 годов, что позволит расселить около 34 тыс. кв. м.

В конце прошлого года в Башкирии начался второй этап программы, по которому должны расселить 428 жителей из 23 аварийных многоквартирных домов в десяти муниципалитетах.

