В Росавиации заявили, что аэропорт «Пулково» полностью закрыт

Аэропорт «Пулково» полностью закрыли. Утром 13 мая в воздушной гавани Санкт-Петербурга были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Данная мера является вынужденной и направлена исключительно на обеспечение безопасности полетов.

Пассажирам рекомендуется следить за обновлениями на онлайн-табло аэропорта

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов»,— сообщили в Росавиации.

Пассажирам рекомендуется следить за обновлениями на онлайн-табло аэропорта, а также уточнять актуальный статус вылета в колл-центрах или на сайтах своих авиакомпаний.

Кирилл Конторщиков