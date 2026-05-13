В Росавиации заявили, что аэропорт «Пулково» полностью закрыт
Аэропорт «Пулково» полностью закрыли. Утром 13 мая в воздушной гавани Санкт-Петербурга были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Данная мера является вынужденной и направлена исключительно на обеспечение безопасности полетов.
Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов»,— сообщили в Росавиации.
Пассажирам рекомендуется следить за обновлениями на онлайн-табло аэропорта, а также уточнять актуальный статус вылета в колл-центрах или на сайтах своих авиакомпаний.