Губернатор Прикамья обсудил с ведущими IT-компаниями региона развитие цифровой экономики

В Пермском научно-образовательном центре мирового уровня «Рациональное недропользование» состоялась рабочая встреча губернатора Дмитрия Махонина с представителями 40 крупнейших ИТ-компаний Пермского края. Темой обсуждения стали сотрудничество ИТ-сектора с вузами региона и развитие научно-производственной кооперации с местными предприятиями. Участие в мероприятии приняли в том числе представители «ГринДата», «ВР», «Морион Диджитал», СКБ «Контур», «Юникорн», «Галилеоскай», «ТраффикДэйта».

Фото: пресс-служба краевого правительства.

«Несмотря на все вызовы и сложности, фиксируем устойчивый рост IT-отрасли в регионе: увеличилось число компаний, ежегодно растет занятость примерно на 2,5%,— заявил губернатор Прикамья.— Совместно решаем задачи кадров, развития инфраструктуры. Например, вместе со Сбером открыли новую площадку “Школы 21”. Продолжается строительство кампуса, где планируется создать технопарк. Реализуются инвестиционные проекты, расширяются меры поддержки, включая налоговые преференции до 2030 года и гранты для стартапов. Уверен, что сегодняшняя встреча поможет определить дальнейшие шаги и для развития отрасли».

По данным экспертов, Пермский край занял девятое место среди субъектов РФ по количеству отечественного программного обеспечения, внесенного в федеральный реестр. Число ИТ-компаний региона выросло за четыре года с 1543 до 1687, прибавив 144 новые организации. Их выручка увеличилась с 73,9 млрд руб. до 147 млрд руб. в 2025 году.

Министр информационного развития и связи Пермского края Петр Шиловских рассказал о текущем сотрудничестве ИТ-компаний с региональными вузами. В Прикамье обучение ИТ-специалистов ведут семь высших учебных заведений, таких как ПНИПУ, ПГНИУ, НИУ ВШЭ-Пермь и другие. Проект «Пермский сетевой ИТ-университет» сотрудничает с ведущими ИТ-компаниями: «Промобот», «ВР», «ГринДата», «Автоматизация учета Информ», АО «ЭР-Телеком». «С 2026 года вступили в силу новые требования для получения статуса аккредитованной ИТ-компании,— отметил глава краевого минсвязи.— Для крупных компаний с выручкой от 1 млрд руб. и штатом от ста человек введена обязанность направлять не менее 3% экономии от налоговых льгот на поддержку ИТ-образования. На сегодня средняя экономия на одну такую компанию составляет около 4 млн руб. В Пермском крае уже 288 аккредитованных ИТ-компаний, растет число правообладателей в реестре отечественного ПО. Это важный шаг для всей отрасли».

По словам руководителя учебного центра компании GreenData Дарьи Глебовой, сотрудничество IT-компаний с вузами сегодня становится главным инструментов для подготовки кадров.

«У Пермского края сильная инженерная и ИТ-школа,— отметила госпожа Глебова.— Взаимодействие компаний с вузами позволяет удерживать талантливых выпускников в регионе, создавать для них понятные профессиональные перспективы и усиливать технологический потенциал региональной экономики».

Заместитель министра экономического развития и инвестиций Пермского края Екатерина Ленкова рассказала о возможностях для ИТ-компаний при получении статуса малой технологической компании. «Для ИТ-компаний действует широкий комплекс мер поддержки: от налоговых льгот и льготного финансирования до образовательных программ и сопровождения через Центр поддержки технологического предпринимательства,— рассказала госпожа Ленкова.— Для компаний, получивших статус МТК, предусмотрены дополнительные преференции: сниженные налоговые ставки, льготные кредиты, микрозаймы и лизинг. Мы заинтересованы в том, чтобы инновационные проекты развивались именно в Пермском крае».

Директор АНО «Пермский НОЦ» Павел Илюшин отметил роль центра в развитии научно-производственной кооперации. При поддержке НОЦ реализованы успешные ИТ-проекты: система управления ремонтами от DATABRIZ, цифровой двойник нефтяного месторождения, мобильное приложение для ЛУКОЙЛа. НОЦ обеспечивает полный цикл — от анализа задачи промышленного партнера до производства.

В завершение встречи губернатор Дмитрий Махонин напомнил, что промышленные и ИТ-компании Пермского края уже участвуют в роуд-шоу в других странах. Расширение географии присутствия позволяет бизнесу привлекать инвестиции и масштабировать свои решения. Глава Прикамья также отметил потенциал строящегося межвузовского кампуса «Будущее Пармы». Это будет целый кластер для разработки проектов, в котором студенты и молодые специалисты смогут реализовывать свои идеи, сотрудничать с компаниями и запускать стартапы. Развитие цифровых компетенций и поддержка ИТ-отрасли осуществляется в рамках национального проекта «Экономика данных».