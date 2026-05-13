30 районов Татарстана признали эндемичными по клещевому энцефалиту

В Татарстане 30 административных территорий относятся к эндемичным по клещевому вирусному энцефалиту, в том числе Набережные Челны и Казань. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Всего в России эндемичными признаны 49 регионов, однако речь идет не о полной территории субъектов, а об отдельных муниципальных образованиях внутри них.

В Марий Эл к таким территориям отнесены 11 административных районов, в том числе Йошкар-Олу и Волжск. Также к эндемичным зонам отнесли всю Кировскую область.

