«Шотландские пастухи знали, что предложить миру»
Павел Шинский — о гольфе
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
В XV веке русские крестьяне играли в городки, а шотландские — в гольф. Пастухи в полях били палкой по камням, стараясь загнать их в ближайшую дырку в земле. Забава получилась простая и веселая, и скоро камни палками гоняли все — от крестьян до знати. В 157 году король Шотландии Яков II даже издал указ, запрещающий игру в гольф, потому что солдаты, увлекшись, забывали о тренировках в стрельбе из лука.
«Не можешь пресечь — возглавь». Вскоре шотландские короли тоже увлеклись игрой, и в XVII веке в Сент-Эндрюсе появился первый королевский гольф-клуб с полем современного типа. Окончательный элитный статус гольф приобрел еще веком позже в США, куда его завезли шотландские эмигранты. Здесь гольф-клубы строили с размахом, допускались туда только джентльмены и только состоятельные, ибо взносы были немалые — тихий и солидный отдых от семьи и бизнеса. Таким гольф остается и сейчас. Шотландские пастухи знали, что предложить миру.