Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В XV веке русские крестьяне играли в городки, а шотландские — в гольф. Пастухи в полях били палкой по камням, стараясь загнать их в ближайшую дырку в земле. Забава получилась простая и веселая, и скоро камни палками гоняли все — от крестьян до знати. В 157 году король Шотландии Яков II даже издал указ, запрещающий игру в гольф, потому что солдаты, увлекшись, забывали о тренировках в стрельбе из лука.

«Не можешь пресечь — возглавь». Вскоре шотландские короли тоже увлеклись игрой, и в XVII веке в Сент-Эндрюсе появился первый королевский гольф-клуб с полем современного типа. Окончательный элитный статус гольф приобрел еще веком позже в США, куда его завезли шотландские эмигранты. Здесь гольф-клубы строили с размахом, допускались туда только джентльмены и только состоятельные, ибо взносы были немалые — тихий и солидный отдых от семьи и бизнеса. Таким гольф остается и сейчас. Шотландские пастухи знали, что предложить миру.

Павел Шинский