На 6,5 года осудили экс-главу «ВЛ банка» в Иркутске за растрату 900 млн руб.

Куйбышевский райсуд Иркутска заочно вынес приговор в отношении экс-председателя правления АО «ВЛ банк» Сергея Равича. Его признали виновным в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) средств банка на сумму 873 млн руб. и назначили 6,5 года колонии общего режима со штрафом в размере 700 тыс. руб., сообщает объединенная пресс-служба судов региона в среду.

Уголовное дело было рассмотрено в отсутствие подсудимого, который находится в международном розыске. Уточняется, что Сергей Равич имеет вид на жительство в Латвии, Верховный суд которой отказал России в его выдаче. В облпрокуратуре сообщили, что также был удовлетворен иск о взыскании с бывшего банкира суммы причиненного ущерба.

По версии следствия, с июля 2012-го по декабрь 2014 года фигурант дела заключил более 50 кредитных договоров от лица банка с фиктивными фирмами. Таким образом, считает следствие, Сергей Равич похитил около 873 млн руб.

Правоохранители установили, что в прошлом году банкир, чтобы скрыть преступление, без одобрения общего собрания акционеров банка заключил с подконтрольным юрлицом договор купли-продажи нежилого помещения в Иркутске за 1 млрд руб. При этом его оценочная стоимость составляла 332,5 млн руб. Разницу в стоимости он перевел на расчетные счета подконтрольных заемщиков для погашения долгов перед банком по ранее выданным кредитам, считают правоохранители.

