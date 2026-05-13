В Самарской области в суд направлено дело о контрабанде драгоценных камней на 1,5 млн рублей

В Куйбышевский районный суд Самары направлено уголовное дело в отношении 49-летней местной жительницы, которая обвиняется по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда). Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

По версии следствия, в августе прошлого года жительница Самары купила за рубежом 4 бриллианта и 11 сапфиров, свободный оборот которых ограничен в РФ. Драгоценные камни доставили в почтовое отделение Самары. При ввозе в Россию у обвиняемой не было разрешения на их импорт. Стоимость посылки с драгоценностями — более 1,5 млн руб. Камни изъяли на почте.

Руфия Кутляева