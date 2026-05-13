Рустэм Зайнуллин из Удмуртии уволен с поста замгубернатора Белгородской области

Экс-министра имущественных отношений Удмуртии, ныне замгубернатора Белгородской области Рустэма Зайнуллина уволили в конце апреля из-за утраты доверия, пишет «Интерфакс». По последним данным, он обвиняется в особо крупной растрате и взяточничестве (ст. 160, ст. 290 УК) при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной.

Напомним, следствие считает, что господин Зайнуллин в 2023-2024 годах способствовал заключению ряда договоров между управлением капстроительства Белгородской области и фирмами «Стройинвестрезерв» и «Регион Сибирь» на укрепление границы. По версии обвинения, руководители указанных компаний Сергей Петряков и Дмитрий Боролев, а также Рустэм Зайнуллин причастны к дроблению контрактов, занижению их объемов и дальнейшем обналичивании средств. Экс-замгубернатора обвинения отвергает.

Господин Зайнуллин работал в министерстве имущественных отношений Удмуртии с 1998-го по 2016 годы, где прошел путь от ведущего специалиста до министра. С 2016-го по 2019 годы господин Зайнуллин возглавлял департамент земельных и имущественных отношений города Севастополя. С 2020-го по 2021 годы он занимал пост начальника управления имущественных и земельных отношений ГУП Крыма «Черноморнефтегаз».

С сентября 2021 года господин Зайнуллин работал в органах исполнительной власти Белгородской области. В январе 2022 года его назначили заместителем губернатора — министром имущественных и земельных отношений Белгородской области. В октябре 2024 года стало известно, что Рустэм Зайнуллин принял решение временно приостановить государственный муниципальный контракт и вступить в добровольческий отряд «Барс-Белгород». Он был арестован в июне 2025 года.