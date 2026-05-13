«Россети Тюмень» направили 12,7 млн рублей на плановый капитальный ремонт ЛЭП в Югре

«Россети Тюмень» завершили плановый капитальный ремонт двухцепной линии электропередачи (ЛЭП) классом напряжения 110 кВ, которая обеспечивает электроснабжение Новомолодежного нефтяного месторождения в ХМАО-Югре. Стоимость плановых мероприятий составила 12,7 млн рублей.



В ходе работ энергетики переставили две опоры ЛЭП новые фундаменты из железобетонных свай, погруженных в грунт на глубину 10 метров. Для повышения грозоупорности энергообъекта специалисты заменили более 100 стеклянных изоляторов и смонтировали восемь стальных заземлителей. В качестве новых комплектующих сотрудники компании использовали материалы отечественного производства, адаптированные к эксплуатации в суровых климатических условиях Севера.

К выполнению работ привлекалась бригада из десяти человек и семь единиц спецтехники, включая бурильную установку, сваебойную машину и автокран грузоподъемностью 25 тонн. Персонал и оборудования по труднодоступной болотистой местности доставляли при помощи гусеничного транспортера и снегоболотохода.

Капремонт высоковольтной линии электропередачи повысил надежность электроснабжения центра добычи углеводородов в главном нефтедобывающем регионе России.

