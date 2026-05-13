Самарскую область включили в топ регионов с высокой активностью клещей

Самарская область оказалась в списке субъектов РФ, где зафиксировано наибольшее количество пострадавших от укусов клещей. Вместе с 63-м регионом в антирейтинг попали Челябинская, Тверская, Омская, Иркутская, Московская, Ленинградская, Костромская области, Алтайский и Краснодарский края, Республика Алтай, а также Санкт-Петербург. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

С начала текущего сезона в медицинские учреждения страны обратилось свыше 43 тысяч человек, пострадавших от укусов клещей. Профилактическую вакцинацию против клещевого энцефалита в 2026 году прошли более 2,2 миллиона россиян. На сегодняшний день в РФ акарицидными обработками охвачено свыше 46 тыс. гектаров.

