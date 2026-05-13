Двое жителей Новороссийска задержаны по подозрению в содействии ВСУ

Сотрудники ФСБ задержали двоих жителей Новороссийска, которые собирали данные о воинской части и о военных объектах в морском порту для передачи украинской разведке. Об этом сообщает пресс-служба управления УФСБ России по Краснодарскому краю.

По данным ФСБ, двое жителей Новороссийска 2002 и 2003 годов рождения являются сторонниками украинской националистической идеологии. Они по собственной инициативе установили контакт с представителем террористической организации, вербовавшим добровольцев для подразделений ВСУ. Фигуранты получили проверочное задание — нарисовать символику террористической организации на цоколе памятника на набережной в центре Новороссийска. После этого злоумышленники, по данным ФСБ, занялись сбором информации о военных объектах.

Возбуждено уголовное дело об участии в террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ). Задержанные признали вину в причастности к террористической организации. Обоим избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Анна Перова, Краснодар