На юге Москвы задержали стрелявшего из пневматики рядом со школой

В районе Орехово-Борисово Северное в Москве задержан 66-летний мужчина. По данным пресс-службы МВД, он несколько раз выстрелил из пневматической винтовки в сторону детского сада и школы, которые находятся во дворе его дома.

Изначально о звуках, похожих на выстрелы, сообщили сотрудники детского сада. Участковый вместе с сотрудниками патрульно-постовой службы прибыли на место ЧП к одному из домов на Каширском шоссе. Выяснилось, что мужчина стрелял из винтовки, находясь в квартире. Оружие изъяли.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство). Его отправили под домашний арест.