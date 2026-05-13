Ульяновского инсценировщика ДТП отправляют в колонию на девять с половиной лет

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Ульяновский областной суд оставил без изменения приговор, вынесенный жителю областного центра Евгению Дорофееву, признанному райсудом виновным в участии в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК РФ, до 10 лет лишения свободы), мошенничестве организованной группой в сфере страхования (ч. 4 ст. 159.5 УК РФ, до 10 лет лишения свободы), а также в принуждении свидетеля к даче ложных показаний, соединенном с угрозой убийством (ч. 2 ст. 309 УК РФ, до трех лет лишения свободы). Об этом в среду сообщила прокуратура Ульяновской области.

Как звучало в суде, ОПГ, активным членом которой был Евгений Дорофеев, приобретала дорогостоящие автомобили, инсценировала ДТП, после чего, организовав оформление фиктивных документов, получала страховые выплаты. Всего ОПГ инсценировала 33 ДТП, получив за них более 11 млн руб.

Действовала ОПГ в основном на территории Заволжского района Ульяновска. Создателем и организатором сообщества был Максим Чемидронов. ОПГ состояла из структурных подразделений, у каждого из которых были свои функции: по подбору автомобилей и участников инсценировки, а также фиктивных собственников автомобилей; по ремонту и продаже автомобилей после инсценировки; по обеспечению выплат автостраховки; группа «автоэкспертов», составлявших подложные акты с максимальной калькуляцией ущерба (400 тыс. руб.); подразделение «по связям с ГИБДД», в которое входили старшие инспекторы ДПС Валерий Шубин и Дмитрий Царев, а также инспектор Евгений Тельгузов. Из 22 участников ОПГ 16 человек признали свою вину и, заключив сделку со следствием, получили меньшие сроки наказания. Максим Чемидронов также признал вину, и в августе 2023 года он был приговорен к восьми годам колонии строгого режима. Валерий Шубин вину не признал, в марте 2024 года он был приговорен к 17 годам колонии строгого режима.

Кроме того, отмечают в прокуратуре, Евгений Дорофеев, угрожая убийством и причинением вреда здоровью, заставлял свидетеля по уголовному делу давать ложные показания и уклоняться от явки в правоохранительные органы.

По данным УМВД, когда следствию стало понятно, что Евгений Дорофеев — один из самых активных участников ОПГ, тот скрылся от следствия, уехав в Черногорию. Он был объявлен в международный розыск, задержан и по запросу Генпрокуратуры в июле 2025 года экстрадирован в Москву.

Подсудимый вину не признал, заявлял, что ничего противоправного не совершал, инсценировок не осуществлял и сам несколько раз был участником ДТП.

Суд согласился с позицией обвинения и в декабре 2025 года приговорил Евгения Дорофеева к девяти с половиной годам колонии общего режима со штрафом в размере 900 тыс. руб. Теперь приговор вступил в законную силу.

Андрей Васильев, Ульяновск