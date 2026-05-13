Квартиры в новостройках подешевели на 4,6% в Тольятти и подорожали на 2,6% в Самаре

Самара вошла в число городов, в которых квартиры в новостройках подорожали больше всего в апреле. В мегаполисе прирост составил 2,6%. Тольятти вошел в число городов с наибольшим снижением цен, цены подешевели на 4,6%. Соответствующие данные приводит портал «Мир квартир».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В Самаре в среднем цена за 1 кв. м в новостройках в апреле увеличилась на 1,2% и составила 149,429 тыс. руб. Средняя стоимость квартиры в прошлом месяце составляла 8,54 млн руб. Помимо Самары наибольший рост цен на квартиры наблюдался в Ставрополе (+6,5%), Грозном (+6,4%), Санкт-Петербурге (+5,3%, до 305 108 руб./кв. м), Владикавказе (+5,2%) и Астрахани (+2,8%).

В Тольятти в апреле стоимость 1 кв. м в новостройках в среднем снизилась на 0,8% и составила 142,35 тыс. руб. Средняя стоимость квартир составила 8,45 млн руб. Наибольшее падение цен также зафиксировано в Сочи (–4,5%, до 433 979 руб./кв. м), Махачкале (–2%), Нижнем Новгороде (–1,3%), и Москве (–0,7%, до 468 419 руб./кв. м).

Руфия Кутляева