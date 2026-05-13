Жителя Ижевска осудили после выстрела из пневматического пистолета по автобусу

Устиновский райсуд Ижевска вынес приговор 19-летнему местному жителю за выстрел из пневматического пистолета по автобусу. Молодого человека признали виновным в хулиганстве (ст. 213 УК). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Как установил суд, 31 января 2025 года рядом с ТРК «Петровский» осужденный выстрелил из газобаллонного пистолета, попав в автобус с пассажирами. Было разбито стекло, никто не пострадал.

Подсудимый признал свою вину. По его словам, выстрел произошел случайно, в транспорт он не целился. Обвиняемого осудили на 1,5 года условно. также его обязали выплатить 10 тыс. руб. компенсации морального вреда водителю.