Скончался бывший врио начальника Управления ЗАГС Татарстана

Умер бывший врио начальника Управления ЗАГС Кабмина Татарстана Ильдар Бадреев. О его смерти сообщила министр труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ильдар Бадреев

Фото: Канал Эльмиры Зариповой Ильдар Бадреев

Фото: Канал Эльмиры Зариповой

Господин Бадреев работал в структурах Кабинета министров Татарстана с конца 1990-х годов. Он занимал различные должности в Аппарате Кабмина республики, а с 2010 года возглавлял управление социального развития.

В 2024 году он исполнял обязанности начальника Управления ЗАГС Татарстана.

Анна Кайдалова