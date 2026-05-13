Скончался бывший врио начальника Управления ЗАГС Татарстана
Умер бывший врио начальника Управления ЗАГС Кабмина Татарстана Ильдар Бадреев. О его смерти сообщила министр труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова.
Ильдар Бадреев
Фото: Канал Эльмиры Зариповой
Господин Бадреев работал в структурах Кабинета министров Татарстана с конца 1990-х годов. Он занимал различные должности в Аппарате Кабмина республики, а с 2010 года возглавлял управление социального развития.
В 2024 году он исполнял обязанности начальника Управления ЗАГС Татарстана.