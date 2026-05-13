В Балакове рухнул грунт возле аварийного коллектора на Вокзальной

В Балакове коммунальные службы приступили к откачке воды в затопленных после ливня районах, сообщили в администрации Балаковского муниципалитета. 4 мая в городе прорвало коллектор на ул. Вокзальной. Из-за этого в некоторых местах провалился асфальт.

В Балакове из-за дождя и аварии на коллекторе еще сильнее затопило улицы

В Балакове из-за дождя и аварии на коллекторе еще сильнее затопило улицы

Воду уже откачали на улицах Комсомольской, Братьев Захаровых, Факеле Социализма, Красноармейской и в районе школы № 25. Накануне глава района Сергей Барулин сообщил, что «Комбинат благоустройства» устранил подтопления в подвалах на улицах Вокзальной и Набережной Леонова, которые образовались из-за аварии на коллекторе. Сейчас коммунальщики расширяют котлованы и устанавливают специальные щиты, чтобы грунт не обвалился.

6 мая коллектор на ул. Вокзальной заработал в штатном режиме. Но, по словам господина Барулина, муниципалитету потребуется финансовая помощь для закупки техники и окончания аварийных работ.

Сегодня Сергей Барулин сообщил, что канализационный коллектор на Вокзальной подтопило после грозы и ливня. Грунт частично обрушился, уровень воды в коллекторе поднялся. Из-за этого в подвалах домов 5А и 7А появился подпор. «В ближайшее время придет дополнительная техника, чтобы ускорить этот процесс», — заявил чиновник.

Марина Окорокова