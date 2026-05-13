ММК-МЕТИЗ расширяет рынки сбыта

В апреле 2026 года Магнитогорский метизнокалибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» добился заметных успехов в развитии партнёрской сети: предприятие заключило договоры с 18 новыми компаниями из разных регионов России и стран ближнего зарубежья.

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»

Новые контракты охватили всю территорию страны — от центральных регионов до Урала и Сибири. Среди городов, с предприятиями которых установлены деловые отношения, — Москва, Казань, Пермь, Челябинск, Барнаул, Воронеж, Волгоград, Старый Оскол, Южноуральск, Елабуга, Протвино, Серпухов, Белорецк, Саранск и Ижевск. Значимым результатом стало и укрепление международного сотрудничества: к партнерской сети ММК-МЕТИЗ в отчетном месяце присоединились новые компании из ближнего зарубежья.

Клиенты представляют самые разные отрасли: строительство, торговлю и промышленное производство. Это подтверждает универсальность продукции завода и ее востребованность в различных секторах экономики. Наибольший интерес новые партнёры проявили к широкому ассортименту изделий ММК-МЕТИЗ, включая крепежные изделия, стальные канаты, металлопрокат, сетки различного плетения и проволоку разных марок и диаметров.

«Апрель показал, что наша продукция находит отклик не только в традиционных отраслях, но и в новых сегментах рынка. Мы видим растущий спрос как внутри страны, так и за ее пределами — это говорит о доверии к качеству ММК-МЕТИЗ. Наша задача — не просто выполнять поставки, а выстраивать долгосрочные отношения: внимательно изучать запросы партнёров и предлагать решения, которые помогают им добиваться лучших результатов», — отметил директор ОАО «ММК-МЕТИЗ» Сергей Дубовский.

Расширение географии поставок подтверждает конкурентоспособность предприятия и открывает новые возможности для развития производственных и логистических мощностей ММК-МЕТИЗ.

